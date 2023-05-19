توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء أول صندوق استثماري في "الأفلام" بـ375 مليون ريال

ويشهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76 حضورًا سعوديًا بارزًا من خلال إطلاقات لبرامج نوعية ضمن الدورة الحالية للمهرجان، وكان أول الإطلاقات من الصندوق الثقافي أمس الأول لبرنامج الاستثمار في قطاع الأفلام بقيمة تبلغ 300 مليون ريال سعودي، ضمن مبادرة تمويل قطاع الأفلام، ويستهدف تحفيز الاستثمار في مشاريع إنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، من خلال دعوة مديري الصناديق المحليين والدوليين للإسهام في جهود الصندوق والاستثمار في قطاع الأفلام لدعم إطلاق مشاريع تثري المشهد الثقافي وتخلق بيئة جاذبة لصنّاع الأفلام المحليين والأجانب، وتسهم بصورة فاعلة في دعم مشاريع إنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، وتطوير البنية التحتية للقطاع.