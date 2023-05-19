توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء أول صندوق استثماري في "الأفلام" بـ375 مليون ريال

وقّع الصندوق الثقافي، أمس في مدينة كان الفرنسية، اتفاقية من حيث المبدأ مع شركتي "ميفيك كابيتال" و"رؤى ميديا فينتشرز"؛ لإنشاء أول صندوق استثماري في قطاع الأفلام بقيمة 375 مليون ريال سعودي، وبالإسهام من الصندوق الثقافي كمستثمر رئيس بنسبة 40% من قيمة الصندوق الاستثماري في قطاع الأفلام في المملكة.
جاء ذلك برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، وبهدف الاستثمار في الشركات والمشاريع في قطاع الأفلام أو توفير التمويل اللازم لها، وبناء شبكة من المرشدين ورواد الأعمال وخبراء التوزيع لدعم الشركات، والتأكد من إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية في القطاع بأفضل الممارسات.
ويأتي توقيع الاتفاقية، على هامش مشاركة الصندوق الثقافي في مهرجان كان السينمائي من الفترة 16 وحتى 27 مايو ضمن الجناح السعودي الذي يضم جميع الجهات في منظومة الأفلام السعودية، بقيادة هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.
ويشهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76 حضورًا سعوديًا بارزًا من خلال إطلاقات لبرامج نوعية ضمن الدورة الحالية للمهرجان، وكان أول الإطلاقات من الصندوق الثقافي أمس الأول لبرنامج الاستثمار في قطاع الأفلام بقيمة تبلغ 300 مليون ريال سعودي، ضمن مبادرة تمويل قطاع الأفلام، ويستهدف تحفيز الاستثمار في مشاريع إنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، من خلال دعوة مديري الصناديق المحليين والدوليين للإسهام في جهود الصندوق والاستثمار في قطاع الأفلام لدعم إطلاق مشاريع تثري المشهد الثقافي وتخلق بيئة جاذبة لصنّاع الأفلام المحليين والأجانب، وتسهم بصورة فاعلة في دعم مشاريع إنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، وتطوير البنية التحتية للقطاع.