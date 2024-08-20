نقلة نوعية في التمويل القطاعي.. الصندوق الثقافي يوقّع 5 اتفاقيات تعاون مع بنوك محلية

أعلن الصندوق الثقافي اليوم، توقيعه خمس اتفاقيات تعاون مع بنوك محلية؛ وهي: مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والبنك العربي الوطني، وبنك الجزيرة، وذلك استكمالًا لدور الصندوق كداعمٍ وممكّنٍ مالي رئيسٍ للقطاع الثقافي في المملكة.
وتمّت مراسم التوقيع في المركز الثقافي "فناء الأول" في الرياض، وذلك استعداداً لإطلاق الحل التمويلي الأول من نوعه في المملكة خلال الفترة المقبلة، ضمن جهوده المتواصلة وشراكاته الإستراتيجية للربط بين القطاعَيْن العام والخاص، والقطاع غير الربحي، وتنمية القطاع، وتحقيق استدامته، وتعزيز ربحيته.
ويسعى الصندوق خلال الفترة المقبلة لتوقيع مزيدٍ من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع المصرفي لتنويع مصادر وقنوات التمويل في القطاع، حيث يستهدف بشراكته مع البنوك المحلية تقديم حلولٍ تمويلية للمنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في تاريخ التمويل القطاعي، ويجسّد اهتمام الجانبين بتمكين القطاع الثقافي وتعظيم أثره في المحتوى المحلي، باعتباره أحد القطاعات المهمة والواعدة، والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن الصندوق الثقافي بصدد الإعلان عن إطلاق التمويل الثقافي خلال الأيام المقبلة لتوفير حلولٍ تمويلية للمنشآت العاملة في جميع القطاعات الثقافية الستة عشر؛ لتحفيزها على الاستمرارية في أعمالها وتوسّع نموها، وذلك في إطار حرص الصندوق على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنوع والاستدامة الاقتصادية في القطاع الثقافي.
وأُسس الصندوق الثقافي عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني؛ بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.