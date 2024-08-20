نقلة نوعية في التمويل القطاعي.. الصندوق الثقافي يوقّع 5 اتفاقيات تعاون مع بنوك محلية

ويسعى الصندوق خلال الفترة المقبلة لتوقيع مزيدٍ من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع المصرفي لتنويع مصادر وقنوات التمويل في القطاع، حيث يستهدف بشراكته مع البنوك المحلية تقديم حلولٍ تمويلية للمنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في تاريخ التمويل القطاعي، ويجسّد اهتمام الجانبين بتمكين القطاع الثقافي وتعظيم أثره في المحتوى المحلي، باعتباره أحد القطاعات المهمة والواعدة، والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.