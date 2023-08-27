الأربعاء المقبل.."هيئة الأفلام" تشارك في الدورة الثمانين من مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا

ويعتبر مهرجان البندقية أول المهرجانات السينمائية عبر التاريخ، وأحد أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية دولية في الوقت الحالي، حيث يلتقي فيه أهم صنّاع الأفلام الدوليين، إلى جانب ما يعرضه من أفلام تمثّل الاتجاهات الفنية المؤثّرة في السينما العالمية، فضلاً عن تكريمه لشخصياتٍ بارزة في الصناعة السينمائية.