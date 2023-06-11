"الثقافة" تدشِّن معرض "رحلة الكتابة والخطّ" بمستشفى عرقة

ويشهدُ المعرضُ - الذي يستمر في مستشفى عرقة بالرياض حتى 2 سبتمبر المقبل- إقامةَ مجموعة من الندوات الحوارية في أيامه الثلاثة الأولى؛ تتناول الأبعاد المتنوعة للخطّ العربي، بمشاركة خطّاطين وأخصّائيين، حيث أُقيمت اليوم ندوتان هما "تطور الخط العربي وتتبّعه في المنطقة العربية وخارجها"، وندوة "الخط العربي: الأبعاد الروحية لممارسات فن الخط"، وتُستكملان بندوتين غداً (12 يونيو)، الأولى عند السادسة مساءً بعنوان: تطوُّر الخط في الفن المعاصر والتصميم، والثانية عند الساعة الثامنة مساءً بعنوان: جماليات الخط في الحضارة العربية الإسلامية، وفي اليوم الثالث تقام ندوة واحدة بعنوان: الخط العربي في العمارة: الإزميل بدلاً من القصب، وذلك عند الساعة السادسة مساءً.