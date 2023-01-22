فتح باب المنافسة على جائزة "مكتب التربية العربي لدول الخليج" في "الدراسات والبحوث"

أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم الأحد، فتح باب المنافسة في جائزة المكتب للدراسات والبحوث للدورة المالية للعام 1444/ 1445هـ، 2023/ /2024م.
وقال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي: إن برنامج الجائزة يأتي في إطار اهتمام المكتب بتشجيع البحث العلمي التربوي في الدول الأعضاء، ودعم الباحثين ورعاية المبدعين منهم وحفزهم على مزيد من الإنتاج البحثي الرصين المتميز، الذي يخدم قضايا التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر".
وأضاف "العاصمي"، أن الجائزة في هذه الدورة جرى تطويرها؛ ليتمكن عدد أكبر من الباحثين من المنافسة فيها؛ حيث تم اتباع أسلوب أكثر شمولية في تحديد موضوعاتها؛ لتكون ضمن محاور عامة، وهو ما يتيح نطاقًا بحثيًا أوسع أمام الجميع، مشيرًا إلى أن المحور الأول ركّز على "التعليم والتقنية" والثاني اهتم بـ"الهوية والتعليم".
ولفت إلى أنه جرى اختيار موضوعات الجائزة وتحديدها في ضوء الاهتمامات الملحَّة على الساحة التربوية التي استشعرها المكتب بالتعاون مع لجنة الجائزة.
وأوضح الدكتور "العاصمي"، أن التقدم للجائزة - التي تبلغ قيمتها المالية مئتي ألف ريال سعودي - سيستمر حتى موعد أقصاه 30 مارس 2024م، وترفع طلبات الأعمال المقدمة للجائزة، عبر موقعها الإلكتروني .
كما عبر الدكتور عبدالرحمن العاصمي، عن أمنياته بأن يبادر الباحثون بالمشاركة لنيل هذه الجائزة، والإسهام في إثرائها ببحوثهم ودراساتهم، التي تمثل دعمًا مهمًا لاستمرار الجائزة في تحقيق أهدافها العلمية، ودورها في تنشيط حركة البحث التربوي وتعزيز الرسالة التعليمية والثقافية.