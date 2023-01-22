فتح باب المنافسة على جائزة "مكتب التربية العربي لدول الخليج" في "الدراسات والبحوث"

وأضاف "العاصمي"، أن الجائزة في هذه الدورة جرى تطويرها؛ ليتمكن عدد أكبر من الباحثين من المنافسة فيها؛ حيث تم اتباع أسلوب أكثر شمولية في تحديد موضوعاتها؛ لتكون ضمن محاور عامة، وهو ما يتيح نطاقًا بحثيًا أوسع أمام الجميع، مشيرًا إلى أن المحور الأول ركّز على "التعليم والتقنية" والثاني اهتم بـ"الهوية والتعليم".