الكشف عن دلالات معيشية وفنية بجبل عراف في حائل بوصفه أحد مواقع العصر الحجري الحديث

كشفت هيئة التراث، بالتعاون مع معهد ماكس بلانك الألماني في مشروع الجزيرة العربية الخضراء، عن موقع يُعد من أهم مواقع الفترة ما قبل التاريخ، بجوار جبل عراف بمنطقة حائل، نُشر في مقال بمجلة بلوس ون (PLOS ONE). وضم الفريق العلمي المشارك بالمشروع عددًا من الباحثين والمتخصصين من السعودية، وأستراليا، وبريطانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، في تخصصات مختلفة لفترة عصور ما قبل التاريخ، الذين يعكفون على دراسة مواد أثرية مختلفة من عدد من المواقع الأثرية التي تعود لتلك الفترة.