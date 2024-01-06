8 مسرحيات تتنافس على 12 جائزة في مهرجان أندية الهواة المسرحي

تتنافس ثمانية عروض مسرحية على 12 جائزة ضمن مهرجان "أندية الهواة المسرحي" في نسخته الأولى، الذي انطلق الخميس الماضي بتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية ويستمر إلى 12 يناير في مسرح جامعة الملك سعود بعد تأهلها للمشاركة بالمهرجان للحصول على فرصة الفوز بالجوائز.
وتسعى المسرحيات الثماني المتأهلة من خلال العروض التي تقدمها إلى إبراز التطور الفني والإبداعي المكتسب من الدورات التأهيلية والأدوات المهارية، حيث يعد المهرجان مناسبة مهمة لتسليط الضوء على المواهب الفنية في عالم المسرح كما يُسهم في تعزيز الحياة الثقافية والفنية في المجتمع.
ويتم تقييم العروض المسرحية المشاركة من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من المتخصصين في الجانب المسرحي برئاسة الممثلة والإعلامية سناء بكر يونس، وعضوية الممثل والمؤلف والمخرج خالد الحربي، والممثل والمنتج والشاعر إبراهيم الحساوي.
وتتضمن العروض المشاركة من أندية الهواة 8 مسرحيات هي: "الشحيح وأيامه الأخيرة" من نادي رتاج المسرحي، و"عامل توصيل" من نادي إبهار لهواية المسرح والفنون الأدائية، و"بائعة الوهم" من نادي المشخصاتي، و "أريد أن أتكلم" من نادي مسرح الطائف، و"البروفة الأخيرة" من نادي بقعة المسرحي، و"لا شيء خلف الشمس" من نادي كوميدي كافيه، و"بدل فاقد" من نادي أرين المسرحي، و"يا سلام سلم" من نادي الرياض للفنون.
وتتوزع فروع الجائزة على 12 مجالاً تتنافس فيه المسرحيات الثماني على الأفضل كعرض مسرحي متكامل، ونص مسرحي، وإخراج مسرحي، ومؤثرات موسيقية، ومكياج مسرحي، وممثل دور أول، وممثلة دور أول، وممثل دور ثانٍ، وممثلة دور ثانٍ، وإضاءة مسرحية، وأزياء مسرحية، وديكور مسرحي.