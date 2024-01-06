8 مسرحيات تتنافس على 12 جائزة في مهرجان أندية الهواة المسرحي

وتتضمن العروض المشاركة من أندية الهواة 8 مسرحيات هي: "الشحيح وأيامه الأخيرة" من نادي رتاج المسرحي، و"عامل توصيل" من نادي إبهار لهواية المسرح والفنون الأدائية، و"بائعة الوهم" من نادي المشخصاتي، و "أريد أن أتكلم" من نادي مسرح الطائف، و"البروفة الأخيرة" من نادي بقعة المسرحي، و"لا شيء خلف الشمس" من نادي كوميدي كافيه، و"بدل فاقد" من نادي أرين المسرحي، و"يا سلام سلم" من نادي الرياض للفنون.