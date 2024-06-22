دارة الملك عبدالعزيز تُطلق قناتها الرسمية في "واتساب"

عزّزت دارة الملك عبدالعزيز، منصاتها الإعلامية والتفاعلية، بإطلاق قناتها الرسمية الجديدة على تطبيق المحادثات "واتساب"؛ لتواكب الآفاق الحديثة في التواصل الرقمي ومتغيرات الإعلام الجديد، انطلاقاً من رسالتها في إبراز منتجاتها التاريخية وجهودها في إثراء المحتوى الوطني والتاريخي، وما يصدر عنها من أخبار، وبيانات، وتقارير، وإحصائيات، ودراسات، وصور، ووثائق، وأفلام.