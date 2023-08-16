من المملكة والمنطقة.. صندوق البحر الأحمر يختار 33 مشروعًا سينمائيًّا في تطوير المرحلة الثانية

أعلن صندوق البحر الأحمر، اليوم، أنه اختار 33 مشروعًا واعدًا من المملكة والمنطقة العربية وأفريقيا في مرحلة تطوير المشاريع؛ للحصول على دعم ومنح مالية لمشاريعهم السينمائية؛ مما يؤكّد التزام مؤسسة مهرجان البحر السينمائي الدولي المشرفة على صندوق البحر الأحمر، في تطوير المشهد السينمائي في المنطقة، وتفانيها في تطوير صناعة السينما السعودية -على وجه الخصوص- الآخذة في التطور والازدهار.