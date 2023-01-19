جامعة جدة تدشن صالونها الثقافى بعنوان "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات"

جاء ذلك بحضور نخبة من منسوبي الجامعة والمهتمين بالجانب البيئي وتضمن اللقاء عدة محاور حول تطوير أحياء مدينة جدة من الناحية البيئية وجودة الحياة والعوامل المؤثرة على جودة الهواء والخطط المستقبلية لمكافحة التلوث بمدينة جدة كما أشاد باهتمامات الجامعة البحثية في مجال علوم البيئة.