جامعة جدة تدشن صالونها الثقافى بعنوان "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات"

أطلقت جامعة جدة مساء أمس الخميس صالونها ضمن مبادرة جدة الأجمل إحدى المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات"باستضافة المهندس سليمان بن عبيد السنقوف المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
جاء ذلك بحضور نخبة من منسوبي الجامعة والمهتمين بالجانب البيئي وتضمن اللقاء عدة محاور حول تطوير أحياء مدينة جدة من الناحية البيئية وجودة الحياة والعوامل المؤثرة على جودة الهواء والخطط المستقبلية لمكافحة التلوث بمدينة جدة كما أشاد باهتمامات الجامعة البحثية في مجال علوم البيئة.
يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ثقافية تحتضنها الجامعة من خلال الصالون الثقافي.