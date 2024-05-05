"صناديق الدعم".. ندوة بإثراء تكشف الفرص الواعدة لصناع الأفلام في المملكة

وأوضح رئيس قسم السينما في مركز إثراء ماجد زهير سمان، كيفية الدعم والتمكين والمراحل التي يقدّمها برنامج "إثراء الأفلام"، قائلًا: "لا نتطلع حاليًا إلى التعريف بكيفية الدعم وآلياته؛ لأننا قطعنا شوطًا في ذلك، وحاليًا لدينا مرحلة تطويرية باستشراف للمستقبل حول جودة المحتوى وصناعة الفكرة لصناع الأفلام؛ لذلك كان الدعم الذي يقدمه المركز منذ 2017 دعمًا تدريجيًّا يتناسب مع التقدم الزمني لحراك خريطة السينما المحلية والعالمية أيضًا، عطفًا على الإنجازات والجهود المتتالية التي حققتها المملكة"؛ مبينًا أهمية المشاركات المحلية والخوض في المنافسات في عوالم صناعة الأفلام؛ مستشهدًا بفيلم "هجان" الذي شهد إنجازًا مبهرًا بحصوله على جوائز محلية وإقليمية.