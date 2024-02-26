إطلاق الدورة الرابعة من الجوائز الثقافية الوطنية

أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق أعمال الدورة الرابعة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، على أن يُتاح قريباً لعموم الجمهور والمجتمع الثقافي تقديم ترشيحاتهم للجوائز المخصصة للقطاعات الثقافية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة https://www.moc.gov.sa/Modules/Pages/Cultural-Awards، وتستمر مدة التقديم لشهرين متتاليين، على أن تنتهي مراحل الفرز، والتقييم، والتحكيم للترشيحات بإعلان الفائزين بالجوائز في الحفل الختامي الذي سيقام في شهر سبتمبر المقبل.