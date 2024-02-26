إطلاق الدورة الرابعة من الجوائز الثقافية الوطنية

أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق أعمال الدورة الرابعة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، على أن يُتاح قريباً لعموم الجمهور والمجتمع الثقافي تقديم ترشيحاتهم للجوائز المخصصة للقطاعات الثقافية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة https://www.moc.gov.sa/Modules/Pages/Cultural-Awards، وتستمر مدة التقديم لشهرين متتاليين، على أن تنتهي مراحل الفرز، والتقييم، والتحكيم للترشيحات بإعلان الفائزين بالجوائز في الحفل الختامي الذي سيقام في شهر سبتمبر المقبل.
وتمنح الوزارة الجوائز الثقافية الوطنية سنوياً لتكريم الإنجازات الثقافية المهمة التي يحققها الأفراد والمؤسسات، وذلك في 16 جائزة؛ منها خمس جوائز تعتمد على تقييم اللجان المختصة، وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة التميّز الثقافي الدولي، وجائزة سيدات ورجال الأعمال، وجائزة المؤسسات الثقافية.
وتُستقبل ترشيحات عموم المجتمع لـ 11 جائزة أخرى تُقدمها المبادرة، وهي الجوائز المخصصة للقطاعات الثقافية الفرعية، والمتمثّلة في: جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.
وتأتي مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" انطلاقاً من إيمان وزارة الثقافة بأهمية تقدير المُنجزين أفراداً ومؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية، وتُعد الجوائز إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية الثقافية، وتحتفي من خلالها الوزارة بأهم الإنجازات الثقافية الوطنية المتحققة سنوياً، وتُكرّم روّاد القطاع الثقافي، وتُقدّر جهودهم المبذولة في خدمة قطاع الثقافة عبر مختلف الأجيال، إلى جانب تشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي عبر الدعم والتمكين المادي وغير المادي، وتسليط الضوء على المواهب الثقافية الوطنية، وإبراز إنتاجها الثقافي محلياً ودولياً.