"الحجري" بـ"كتاب الرياض": صورةُ عُمان في التراث العربي إيجابيةٌ كمكان يَنعم بطيب العيش

قال الشاعر والكاتب العماني الدكتور هلال بن سعيد الحجري: "إن صورة سلطنة عمان في التراث العربي كانت إيجابية ومزدهرة، كملاذ آمن للمهاجرين من العالم العربي، ومنهم الشاعر قيس بن زهير، والشاعر عمران بن حطان"، لافتًا خلال استضافته، اليوم "الخميس، في ندوة "ثنائية الهامش والمركز: عُمان في التراث العربي" في معرض الرياض للكتاب؛ إلى أن التراث العربي دوّن بلاده بصفتها مكانًا ينعم بطيب العيش والحياة الكريمة، وتوفر اللؤلؤ الصافي النفيس.