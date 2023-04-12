لتسليط الضوء على رمزيته.. "الثقافة" تستعد لتنظيم مهرجان "في ضيافة الطائي" بحائل

ويعد حاتم الطائي الذي توفي عام 605م من الشعراء العرب الذين بلغت شهرتهم أقطار العالم، وهو حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي؛ الشاعر والفارس الجواد ومضرب المثل بالجود في فترة ما قبل الإسلام في جبل طيء شمالي نجد، وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية، ومات في عوارض (جبل في بلاد طيء)، وهو من قبيلة طيء، ويعد من أشهر العرب بالكرم والجود والشهامة، حيث سكن في بلاد الجبلين (أجا وسلمى) بحائل، وتوجد بقايا أطلال قصره وقبره، وموقدته الشهيرة في قرية توارن، وله ديوان في الشعر، وكانت أمه عتبة بنت عفيف بن عمرو بن أخزم ذات يُسر وسخاء، ولهذا السبب نشأ حاتم على أطباعها في الجود والكرم.