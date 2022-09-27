"هيئة المكتبات" تنظّم لقاءً مفتوحًا مع طلاب وطالبات أقسام المكتبات وعلم المعلومات

تنظم هيئة المكتبات اليوم، لقاءً افتراضيًّا بعنوان "لقاء هيئة المكتبات بطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في أقسام المكتبات وعلم المعلومات بالجامعات السعودية"، بحضور مسؤولي الهيئة والمهتمين والطلاب والطالبات في أقسام المكتبات وعلم المعلومات في مختلف الجامعات السعودية.
ويستعرض اللقاء الذي سيقام افتراضيًّا عددًا من المحاور؛ أبرزها التعريف بهيئة المكتبات وأهدافها الاستراتيجية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التعليمية والأكاديمية التي تقدّمها الهيئة، إلى جانب مناقشة الأفكار والمقترحات، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقًا من حرص هيئة المكتبات على تعزيز تواصلها مع المجتمع المكتبي بمختلف فئاتهم، سواءً من أصحاب الخبرة أو المهتمين والطلاب والأكاديميين؛ وذلك في إطار سعيها المستمر للارتقاء بقطاع المكتبات في المملكة، وتطويره بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.