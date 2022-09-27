"هيئة المكتبات" تنظّم لقاءً مفتوحًا مع طلاب وطالبات أقسام المكتبات وعلم المعلومات

ويستعرض اللقاء الذي سيقام افتراضيًّا عددًا من المحاور؛ أبرزها التعريف بهيئة المكتبات وأهدافها الاستراتيجية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التعليمية والأكاديمية التي تقدّمها الهيئة، إلى جانب مناقشة الأفكار والمقترحات، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع.