لإلهام المبدعين.. انطلاق "ignite| the ads" في إطار تطوير وتمكين "الإعلانات الرقمية"

وسيشارك في الفعالية أبرز خبراء القطاع، حيث سيقدمون كلمات ملهمة خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة، والفرص الواعدة المختلفة المقدمة في السوق السعودي للإعلانات الرقمية، وأيضًا تحفيز المبتكرين في هذا القطاع من خلال تقديم التوجيه والمساعدة لتنمية مهاراتهم واستكشاف التطورات القائمة والمستقبلية في قطاع الإعلانات الرقمي وأحدث التقنيات المستخدمة بها.