"فنون العمارة" تُطلق "تحدي التصميم للأطفال واليافعين"

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم, اليوم, عن إطلاق مسابقة "تحدي التصميم للأطفال واليافعين"؛ لتنمية المهارات الإبداعية لديهم، وتشجيعهم للتعرف على مجالات العمارة والتصميم، وذلك انطلاقاً من حرصها على اكتشاف وتحفيز المواهب المحلية في قطاع العمارة والتصميم.
وتأتي هذه المسابقة تحت عنوان: "كيف تتصور عمارة مدينتك في المستقبل؟"، وتنقسم إلى مسارين رئيسين، أولهما مُخصَّص للأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، فيما خصص المسار الثاني لليافعين من عمر 11 إلى 18 سنة.
وتتميز المسابقة بشموليتها في توسيع دائرة المشاركين عبر إتاحة الفرصة لجميع الأطفال واليافعين السعوديين والمقيمين، الذين سيتم نشر مشاركاتهم وفق معايير التحدي المتمثلة في الابتكار والإبداع في التصميم، ووضوح فكرة التصميم في العمل المشارك والفيديو، إضافةً إلى استيفاء التصميم المشارك لمتطلبات التسليم، ومطابقته لموضوع التحدي.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالمسابقة إلى تعبئة الاستمارة على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/ycd-children-festival-day/، مشترطةً تسليم المشاركات في موعدٍ أقصاه 31 مارس 2024م مع مقاطع شرحٍ قصيرةٍ لكل مشترك، على أن يتم نشرها في معرضٍ رقمي على موقع الهيئة خلال شهر أبريل 2024م، مع الإعلان عن أسماءِ مجموعةٍ مختارة من المشاركين في التحدي؛ للانضمام إلى المجلس الاستشاري للأطفال واليافعين، والذي سيجتمع مع الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم؛ لمناقشة أفكارهم وتطلعاتهم فيما يخص العمارة والتصميم على مستوى المدن، والمباني، والحدائق، والمنتجات.
وتُعدّ مسابقة "تحدي التصميم للأطفال واليافعين" إحدى مخرجات مبادرة تنمية المهارات الإبداعية عند النشء التي أطلقتها هيئة فنون العمارة والتصميم كجزءٍ من استراتيجيتها، وتسعى من خلالها إلى تحفيز الكوادر التعليمية على تطوير وتعزيز المخرجات الإبداعية لدى الطلبة، إضافةً إلى تشجيع الأطفال واليافعين على التفكير خارج الصندوق، وعرض أفكارهم المبتكرة.