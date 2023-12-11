"فنون العمارة" تُطلق "تحدي التصميم للأطفال واليافعين"

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالمسابقة إلى تعبئة الاستمارة على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/ycd-children-festival-day/، مشترطةً تسليم المشاركات في موعدٍ أقصاه 31 مارس 2024م مع مقاطع شرحٍ قصيرةٍ لكل مشترك، على أن يتم نشرها في معرضٍ رقمي على موقع الهيئة خلال شهر أبريل 2024م، مع الإعلان عن أسماءِ مجموعةٍ مختارة من المشاركين في التحدي؛ للانضمام إلى المجلس الاستشاري للأطفال واليافعين، والذي سيجتمع مع الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم؛ لمناقشة أفكارهم وتطلعاتهم فيما يخص العمارة والتصميم على مستوى المدن، والمباني، والحدائق، والمنتجات.