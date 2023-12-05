منصة البحر الأحمر 360 تناقش أهمية تكنولوجيا البلوك تشين في صناعة السينما

وعلى المستوى العالمي، أجابت الندوة على سؤال: ما إذا كان الدمج سيُبقي عالم البث المباشر حيًّا مع الخدمات المتعددة العاملة في جميع أنحاء العالم, في حين يبدو أن العصر الذهبي للتلفزيون يقترب من نهايته رويدًا رويدًا.