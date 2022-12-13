بين عمالقة المقالة وخبراء أزياء.. "أحمد حلمي" في جلسة حوارية بـ"جدة للكتاب"

وفي الندوة الثالثة بعنوان: "ما لم تقله المقالة: تجارب وشهادات عمالقة المقالة العربية"، يحاور الدكتور محمد الخازم، سمير عطاالله وحازم صاغية عن الذي لم تقله المقالة بعد، فيما يناقش المعرض في الندوة الحوارية الرابعة أدب اليافعين، مع كل من الناقد عبده وازن، والمخرجة الوثائقية الدكتورة عفاف طبالة، ورئيس المجلس الإماراتي لأدب اليافعين مروة العقروبي.