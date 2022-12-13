بين عمالقة المقالة وخبراء أزياء.. "أحمد حلمي" في جلسة حوارية بـ"جدة للكتاب"

يُنظّم البرنامج الثقافي "لمعرض جدة للكتاب 2022"، اليوم الثلاثاء، خمس جلسات حوارية، وورشة عمل، تناقش مختلف المجالات المعرفية والثقافية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض المقام تحت قبة "سوبر دوم" بجدة، وتستضيف هذه الفعاليات مجموعة من كُتّاب المقالة العربية، في الوقت الذي خصّصت فيه جلسة حوارية للفنان المصري أحمد حلمي.
وينطلق برنامج اليوم السادس للمعرض، بجلسة حوارية حول الأعمال الروائية السعودية، وفرص تحويلها إلى أعمال سينمائية، حيث تناقش الندوة آفاق ومستقبل اقتباس الروايات السعودية على شاشات السينما والتلفزيون، والعوائق والتحديات المحتملة التي ستواجه الروايات وكتّابها في حال خوضهم هذه المغامرة، بمشاركة صانع الأفلام أيمن طارق جمال، واستشاري تحليل النصوص الدرامية ماهر منصور، والكاتبة سحر بحراوي، والكاتب عبدالوهاب العريض.
وخصّص المعرض ندوة للصناعات المتعلقة بالأزياء، والإرث الثقافي لها ودلالات أزياء الشعوب، من خلال لقاء مع المصمّمة سارة أبو داود، وخبيرة الأزياء عليا خليل، وخبيرة الموضة ندى باعشن.
وفي الندوة الثالثة بعنوان: "ما لم تقله المقالة: تجارب وشهادات عمالقة المقالة العربية"، يحاور الدكتور محمد الخازم، سمير عطاالله وحازم صاغية عن الذي لم تقله المقالة بعد، فيما يناقش المعرض في الندوة الحوارية الرابعة أدب اليافعين، مع كل من الناقد عبده وازن، والمخرجة الوثائقية الدكتورة عفاف طبالة، ورئيس المجلس الإماراتي لأدب اليافعين مروة العقروبي.
فيما يشهد البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، تقديم ورشة عمل حول العمق اللغوي في اللهجات السعودية، يقدمها الدكتور عبدالرزاق الصاعدي.