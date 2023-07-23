تغنّى "عبدالرحمن محمد".. تفاعل جماهيري في أمسية "الأمل الذي لن ينتهي"

أقامت هيئة الموسيقى النسخة الثانية من الأمسية الموسيقية الغنائية "الأمل الذي لن ينتهي" التي تغنّى خلالها الفنان عبدالرحمن محمد، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، ضمن فعاليات عام الشعر العربي؛ بهدف تعزيز ثقافة الغناء باللغة العربية الفصحى، وتسليط الضوء على جمالية الشعر الفصيح المُغَنَّى.
وقدّمت الأمسية نماذج لأعمال مغناة بالقصائد الفصيحة؛ عبر مقطوعات غنائية في ليلة أدبية بهيّة، لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.
وكانت الأمسية قد انطلقت في أولى محطاتها في مدينة الخُبر مارس الماضي، لتحط رحالها في جولتها الثانية الحالية بمدينة الرياض، على أن تستكمل جولتها في جدة على مسرح دار الحكمة في وقتٍ لاحقٍ، بحيث تتضمَّن مجموعةً من المقطوعات الموسيقية لأبرز القصائد العربية الفصيحة، التي وُلدت على أيدي مشاهير الشعراء العرب، وغنَّاها مجموعة من أبرز الفنانين في الوطن العربي، وامتزجت بالموسيقى ذات الألحان العميقة؛ لتبقى خالدةً في ذاكرة الجمهور العربي.