تغنّى "عبدالرحمن محمد".. تفاعل جماهيري في أمسية "الأمل الذي لن ينتهي"

وكانت الأمسية قد انطلقت في أولى محطاتها في مدينة الخُبر مارس الماضي، لتحط رحالها في جولتها الثانية الحالية بمدينة الرياض، على أن تستكمل جولتها في جدة على مسرح دار الحكمة في وقتٍ لاحقٍ، بحيث تتضمَّن مجموعةً من المقطوعات الموسيقية لأبرز القصائد العربية الفصيحة، التي وُلدت على أيدي مشاهير الشعراء العرب، وغنَّاها مجموعة من أبرز الفنانين في الوطن العربي، وامتزجت بالموسيقى ذات الألحان العميقة؛ لتبقى خالدةً في ذاكرة الجمهور العربي.