في دورته الأولى.. هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح

برعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، مساء أمس الأربعاء، مهرجان الرياض للمسرح بدورته الأولى، ويستمر 12 يومًا، حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض.