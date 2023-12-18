رحلة عطاء متواصلة.. تعرَّف على جهود ومبادرات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ويعمل المجمع محليًّا ودوليًّا على مجموعةٍ من الأنشطة والأعمال ذات المدى القصير والطويل؛ بصفته (مرجعيةً علميةً) في اللغة العربية، والتي تقام بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتتنوع الأنشطة بين: التعليم والتدريب، والجوائز والمسابقات، والمؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش، والمحاضرات، والبحوث والدراسات، والتقارير والمؤشرات، والسياسات والمعايير، وتأهيل الإداريين لغويًّا، وتأهيل الباحثين علميًّا، وتفعيل اليوم العالمي للغة العربية عالميًّا، ودعم اللغة العربية في المنظّمات، ودعم قطاع حوسبة اللغة العربية، وإنشاء المعاجم ثنائية اللغة، ومعارض اللغة العربية، إضافة إلى العناية بفنون اللغة العربية، وزيادة نسبة المحتوى باللغة العربية ونشرها.