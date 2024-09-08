فرصة نادرة للتفاعل مع الطهاة من دول عدة.. "المدن المبدعة" يتهيّأ للانطلاق ببريدة

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والثراء الطهوي الذي تتمتع به المدن المشاركة، من خلال عروض طهي حية تتيح للزوّار تجربة مجموعة من الأطباق المميزة التي تعكس تقاليد وثقافات كل مدينة من خلال أجنحة خاصة بكل مدينة، حيث يمكن للزوّار استكشاف مكونات وتقنيات الطهي التي تتميز بها كل مدينة.