فرصة نادرة للتفاعل مع الطهاة من دول عدة.. "المدن المبدعة" يتهيّأ للانطلاق ببريدة

تستعد هيئة فنون الطهي، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم، وغرفة القصيم، لإقامة معرض المدن المبدعة بمدينة بريدة خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، كإحدى الفعاليات الثقافية المُقامة في كرنفال التمور.
وسيشهد المعرض مشاركة 25 مدينة مبدعة في فنون الطهي من مختلف أنحاء العالم، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، كما سيستضيف المعرض المدن السعودية المسجلة في الشبكة؛ بريدة المدينة المبدعة في فنون الطهي، والأحساء المدينة المبدعة في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والطائف المدينة المبدعة في الأدب.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والثراء الطهوي الذي تتمتع به المدن المشاركة، من خلال عروض طهي حية تتيح للزوّار تجربة مجموعة من الأطباق المميزة التي تعكس تقاليد وثقافات كل مدينة من خلال أجنحة خاصة بكل مدينة، حيث يمكن للزوّار استكشاف مكونات وتقنيات الطهي التي تتميز بها كل مدينة.
كما سيتيح المعرض فرصة نادرة للزوّار للتفاعل مع الطهاة والتعرُّف على المكونات المحلية وأساليب الطهي التقليدية والإبداعات المعاصرة التي تجعل كل مدينة متميزة في فنون الطهي.
وسيحتوي المعرض على جناح خاص بمدينة بريدة، حيث سيتم استعراض إسهاماتها في مجال فنون الطهي بوصفها مدينة مبدعة في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة؛ لتسليط الضوء على تاريخ المدينة، وموروثاتها الثقافية، وعناصرها الإبداعية التي جعلتها تحظى بهذا التقدير الدولي.
إلى جانب ذلك، سيشتمل المعرض على ركن مخصّص للقهوة السعودية، وآخر خاص بالتمور يعرض مجموعة متنوعة من أصناف التمور التي تشتهر بها المملكة.
يأتي تنظيم المعرض كجزءٍ من الفعاليات الثقافية المصاحبة لكرنفال بريدة للتمور، والذي يعد أكبر كرنفال للتمور في العالم ويُقام بشكل سنوي في مدينة بريدة.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال هذا المعرض إلى الاحتفاء بمدينة بريدة كمدينة مبدعة في فنون الطهي، مما يُسهم في تعزيز دورها ومكانتها ضمن شبكة المدن المبدعة لليونسكو، ودعم التفاعل الثقافي بين المملكة والمجتمع الدولي في مجال فنون الطهي.