لأول مرة.. "النخبة الذهبية" تجتمع بعد غياب 50 عامًا في "أدبي الطائف"

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد الذي رحب بالحضور، وقال: "لا شك أن حضور هذه الأسماء البارزة لنادينا من المثقفين والمعلمين الذين تتلمذنا على أيديهم في الأعوام الماضية ولا زلنا حتى الآن نتعلم منهم"، مقدمًا الشكر أيضًا للزملاء في النادي الذين حضروا هذا اللقاء، وأصروا على ذلك على الرغم من أنها كانت في يوم الجمعة، وإجازة نهاية الأسبوع، ورحب بالعازفين المشاركين في الأمسية الذي أشار إلى أنهم من أبناء الطائف وهم: محمد زارع الشهري، وعبدالرحمن الفارسي، وباسل الغريبي.