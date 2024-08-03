قالت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم "د. سمية السليمان": ميثاق الملك سلمان العمراني يهدف لخلق هويات محلية مختلفة، والجائزة تشمل 6 قيم؛ منها الاستدامة والابتكار.
وأضافت: الحديث عن الميثاق يقود إلى التوجيه نحو عمارة ذات قيم وكيف يمكن أن نستفيد من الدروس التي رأيناها من خلال إشراف خادم الحرمين الشريفين على المشاريع في مدينة الرياض أثناء إمارته للمنطقة، وكيف يمكن أن نستخلص التوجهات ومراحل اتخاذ القرار المرتبطة بها والجوانب التي تربط بين الأصالة والحداثة بطريقة حساسة جدًّا للاحتياجات المحلية والمستقبلية.
وأردفت: من هنا جاءت قصة الميثاق للتركيز على هذا التوجه لضمان الاهتمام بالزمان والمكان والاستمرارية والأصالة من خلال خلق بيئات فيها قابلية للعيش، وتحفز على جودة الحياة مع الاستدامة من خلال الموارد المتاحة.
وتابعت: ما رأيناه في مدينة الرياض أعطاها هوية واضحة جدًّا، ونود تكرار النموذج وتطبيقه من خلال جوانب تدعو للإبداع والتنوع؛ فكل مكان له خصوصية، وبالتالي نستطيع أن نخلق هويات محلية مختلفة.