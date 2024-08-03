"سمية السليمان": ميثاق الملك سلمان العمراني يهدف لخلق هويات محلية مختلفة

وأضافت: الحديث عن الميثاق يقود إلى التوجيه نحو عمارة ذات قيم وكيف يمكن أن نستفيد من الدروس التي رأيناها من خلال إشراف خادم الحرمين الشريفين على المشاريع في مدينة الرياض أثناء إمارته للمنطقة، وكيف يمكن أن نستخلص التوجهات ومراحل اتخاذ القرار المرتبطة بها والجوانب التي تربط بين الأصالة والحداثة بطريقة حساسة جدًّا للاحتياجات المحلية والمستقبلية.