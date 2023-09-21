مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام العربية القصيرة

من جهته، أشاد مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنطوان خليفة، بالمخرجين العرب الشباب لأفلامهم المميزة التي تُظهر قوةً ونضجاً استثنائيين، مبيناً أن مسابقة الأفلام العربية القصيرة تسلّط الضوء على تفاني المهرجان في دعم وتمكين صانعي الأفلام العرب في مشاركة قصص لم تكن لتُروى من قبل، حيث نستكشف من خلالها جوانب مختلفة عن الحياة.