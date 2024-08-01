نافذة إلى السياحة الثقافية.. قرى الباحة التراثية تحتضن فعاليات صيفية نوعية

وأطلق صاحب متحف الأخوين في قرية الملد محمد مسفر الغامدي عددًا من المبادرات التاريخية والفنية التي تسهم في التعريف بتراث وتاريخ وثقافة المنطقة وربط الأجيال الجديدة بالفنون الشعبية القديمة، حيث تحدث لـ"واس" قائلًا: إنه تم الاستفادة من مقومات القرية التاريخية في تنفيذ عدد من البرامج الشعبية القديمة كتعليم عدد من صغار السن على فنون أداء العرضة الجنوبية والرقصات الشعبية، وإظهار الأزياء والأسلحة القديمة.