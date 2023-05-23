"إثراء" يستشرف مستقبلَ صناعة الأفلام محليًّا وعالميًّا خلال جلسة حوارية في "كان"

وأوضح "سمَّان" أن مركز "إثراء" يقدم الدعم انطلاقًا من دوره المتمثل في دعم المواهب، وقد قدَّم فرصًا واعدةً أمام المهتمين والموهوبين من المبدعين السينمائيين، مستشهدًا بالمهرجانات التي أقيمت محليًّا وحقَّقت الأفلام فيها انتعاشة كاسحة، ونالت العديد من الجوائز محليًّا لتشق طريقها عالميًّا"؛ إضافة إلى دور برنامج إثراء للأفلام في دعم الأفلام الطويلة والقصيرة وتمويلها، كما يخصص المركز جانبًا لدعم الموهوبين من حيث التدريب والتأهيل؛ استعدادًا لمرحلة صناعة الفيلم وما بعده.