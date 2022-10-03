"سلطان بن سلمان" يدشن كتب التراث في معرض الرياض الدولي للكتاب

وتشارك مؤسسة التراث الخيرية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م تحت شعار "وخيرُ جليسٍ في التراثِ كتابُ" في الفترة ما بين 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022م، كما تحتفي بإصدارها كتاب "من الاندثار إلى الازدهار البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية" الطبعة الثالثة، وهو من تأليف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأستاذ الدكتور علي الغبان، يوثق الكتاب كافة المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية، كما يبرز رحلة تحول التراث من الاندثار إلى الازدهار، ويعد مرجعاً مهماً في رصد كافة المبادرات التي حافظت على التراث الوطني.