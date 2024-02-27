كأداةٍ استرشاديةً.. مجمع الملك سلمان العالمي يطلق "مؤشر اللغة العربية"

وثمّن الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي الدعم غير المحدود من الأمير بدر بن عبدالله وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع لعموم أعمال المجمع وبرامجه؛ حيث يأتي في سياق هذا الدعم إطلاق مؤشر اللغة العربية، الذي يضاف إلى مشروعات المجمع ومبادراته المختلفة، لتعزيز مكانة اللغة العربية إقليميًّا وعالميًّا.