الرياض تستضيف مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 لتعزيز الاقتصاد الإبداعي العالمي

وحظي المؤتمر بتفاعل كبير من مؤسسات ثقافية وحكومية وشركات كبرى، حيث تشمل قائمة الرعاة: الصندوق الثقافي شريكًا رئيسًا، ومجموعة الأصول الثقافية شريكًا مؤسسًا، إلى جانب شركاء استراتيجيين مثل وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG"، ومجموعة MBC، إضافةً إلى شركاء ثقافيين وإعلاميين محليين ودوليين.