"نحن تراثنا".. "العساكر" يدشّن الهوية البصرية الجديدة للجمعية السعودية للمحافظة على التراث

ويأتي تدشين الهوية البصرية للجمعية امتدادًا لخطتها الاستراتيجية الجديدة 2023- 2025، التي أُطلقت قبل خمسة أشهر في أكتوبر الماضي، التي تضمنت رؤية جديدة تتمثل في "تراث مصون، مستدام ومنقول عبر الأجيال"؛ وذلك في خطوةٍ سَعَت من خلالها الجمعية إلى مواكبة التطورات الحالية في منظومة التراث محليًّا وعالميًّا؛ لتعزيز عملها وتعظيم أثر المشاريع والمبادرات القائمة عليها والوصول لأهدافها.