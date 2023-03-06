المرأة حاضرة بقوة.. "متاحف جازان الخاصة".. آلاف القطع التراثية تحكي قصصاً

وتبرز في المتحف أوعية ومطاحن مختلفة من العصور الحجرية، وسُرج من عصور قبل الميلاد، وفؤوس وأدوات حجرية تليدة، ونقوشات صخرية شكّلت وجوهاً بشرية وحيوانات وطيوراً، إلى جانب نقوش صخرية للبرق، ومنحوتات صخرية أخرى للشمس والقمر، وأوانٍ فخارية ومباخر من عصور قبل الميلاد، حيث تؤكد تلك الأدوات التراثية، وفقًا للمتخصص في التاريخ الدكتور العواجي، أن منطقة جازان تمتلك إرثًا حضاريًا عريقاً موغلاً في القدم منذ العصور الحجرية القديمة.