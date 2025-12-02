"سبع قمم".. وثائقي سعودي يُعرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر 2025

يشارك الفيلم الوثائقي السعودي "سبع قمم" في النسخة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر في جدة التاريخية. يرصد الفيلم الرحلة الملهمة لرائد الأعمال والمغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، الذي نجح في إتمام تحدي القمم السبع (تسلق أعلى قمة في كل قارة)، مقدمًا نموذجًا عمليًا للإرادة والطموح اللذين تسعى رؤية السعودية إلى ترسيخهما في المجتمع.
ويأتي الفيلم ضمن مجموعة مختارة من خمسة أفلام تشارك هذا العام في برنامج "السينما السعودية الجديدة – الأفلام الطويلة"، والذي يعكس حضور جيل جديد من صنّاع الأفلام الوثائقية في المملكة.
"سبع قمم" من إخراج أمير الشناوي، أحد أبرز المخرجين المصريين في مجال الأفلام الوثائقية، ويحمل درجة الماجستير في الأفلام التسجيلية من جامعة غولدسميث في لندن. وقد نال فيلمه الطويل الأول "كيلو 64" جائزة أفضل فيلم أول في المهرجان القومي للسينما المصرية.
وشارك في إنتاج "سبع قمم" كلٌ من شركة "مُدلجة"، وهي شركة سعودية متخصصة في إنتاج المحتوى العربي الخاص بالطبيعة والمغامرات، ولها دور فاعل في دعم السينما الوطنية، وذلك بالتعاون مع المنتجة ورائدة الأعمال رؤى المدني، إحدى الأسماء البارزة في صناعة السينما السعودية، وقدمت عبر محفظة إنتاجها عددًا من الأعمال التي أسهمت في إبراز السينما السعودية عالميًّا، ما جعلها تحصد تقديرًا دوليًّا لدورها الريادي.
يتتبع الفيلم تجربة الشيباني في تسلّق القمم السبع: كلمنجارو، إلبروس، فنسن، أكونكاجوا، إيفرست، دينالي، وكازايوسكو. وتجمع الرحلة، كما يوثّقها الفيلم، بين المغامرة الجسدية واستكشاف الذات.
ويقدّم العمل رؤية حديثة للسينما الوثائقية السعودية، إذ يمزج بين السرد البصري العميق والتجربة الإنسانية الصادقة، ليعكس تطور المحتوى المحلي ومعايير الإنتاج المتنامية.
ويسجل الفيلم لحظات حقيقية من التحرر من روتين الحياة، والخروج من منطقة الراحة، وتجاوز الحواجز النفسية والجسدية، وصولًا إلى القمة بمعناها الحرفي والرمزي.
من جانبه، قال الدكتور بدر الشيباني، بطل الفيلم: "يُقدم فيلم سبع قمم تجربتي الشخصية في التحدي والانضباط، وهو محاولة صادقة لنقل ما يمكن للإنسان تعلمه حين يختبر نفسه خارج منطقة الراحة. حيث يقدم الفيلم تفاصيل الرحلة والدروس العملية التي يمكن لأي شاب أو شابة الاستفادة منها في مسارهم المهني والشخصي." مضيفًا: "تمثل مشاركتنا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي خطوة مهمة لتعزيز حضور المحتوى السعودي القائم على التجربة الحقيقية، ودعم بناء نماذج وطنية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خصوصًا في مجالات جودة الحياة وتمكين الشباب. آمل أن يقدم الفيلم قيمة معرفية، وأن يفتح مساحة للحوار حول معنى التحدي واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية."
ويُعرض فيلم "سبع قمم" للمرة الأولى في 5 ديسمبر ضمن فعاليات المهرجان في ميدان الثقافة – سينما 4، على أن يُقام العرض الثاني في 7 ديسمبر – سينما 5.