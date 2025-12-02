"سبع قمم".. وثائقي سعودي يُعرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر 2025

من جانبه، قال الدكتور بدر الشيباني، بطل الفيلم: "يُقدم فيلم سبع قمم تجربتي الشخصية في التحدي والانضباط، وهو محاولة صادقة لنقل ما يمكن للإنسان تعلمه حين يختبر نفسه خارج منطقة الراحة. حيث يقدم الفيلم تفاصيل الرحلة والدروس العملية التي يمكن لأي شاب أو شابة الاستفادة منها في مسارهم المهني والشخصي." مضيفًا: "تمثل مشاركتنا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي خطوة مهمة لتعزيز حضور المحتوى السعودي القائم على التجربة الحقيقية، ودعم بناء نماذج وطنية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خصوصًا في مجالات جودة الحياة وتمكين الشباب. آمل أن يقدم الفيلم قيمة معرفية، وأن يفتح مساحة للحوار حول معنى التحدي واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية."