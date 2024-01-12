الاثنين المقبل.. تنظيم "المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه" بجدة

وتسعى هيئة التراث من خلال المؤتمر إلى الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتركيز على مشاريع المسح والتنقيب للمواقع التراثية المغمورة بالمياه، واكتساب وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الذي لا يتجزأ من التبادل الثقافي المنبثق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية المملكة 2030م، واستناداً إلى ما أعلن عنه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في الاجتماع الثقافي المشترك لوزراء الثقافة في عام 2020م، من إنشاء مركز متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي.