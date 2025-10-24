بالفيديو.. "لقاء يغيّر المشهد".. المنتدى السعودي الثالث للأفلام يسلّط الضوء على مستقبل السينما

يشهد المنتدى السعودي للأفلام في نسخته الثالثة، الذي يختتم أعماله اليوم (السبت)، حضورًا لافتًا من صُنّاع السينما والمهتمين بالمجال، حيث أكد المشاركون أن المملكة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء صناعة سينمائية متكاملة تجمع بين الإبداع والتقنية الحديثة، ما يعزّز مكانتها في المشهد العالمي.