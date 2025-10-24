بالفيديو.. "لقاء يغيّر المشهد".. المنتدى السعودي الثالث للأفلام يسلّط الضوء على مستقبل السينما

يشهد المنتدى السعودي للأفلام في نسخته الثالثة، الذي يختتم أعماله اليوم (السبت)، حضورًا لافتًا من صُنّاع السينما والمهتمين بالمجال، حيث أكد المشاركون أن المملكة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء صناعة سينمائية متكاملة تجمع بين الإبداع والتقنية الحديثة، ما يعزّز مكانتها في المشهد العالمي.
وانطلقت فعاليات المنتدى برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، تحت شعار «لقاء يغيّر المشهد»، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.
ويُنظَّم المنتدى من قِبل هيئة الأفلام، ويُعد منصة وطنية كبرى تجمع صُنّاع السينما والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات وفتح حوار شامل يسهم في رسم ملامح المستقبل السينمائي السعودي، إلى جانب استعراض التجارب الدولية وفرص التعاون لتعزيز حضور المملكة على خارطة صناعة الأفلام العالمية.
وفي حديثه لـ"سبق"، أوضح الممثل محمد شامان أن النسخة الثالثة تُعد الأفضل منذ انطلاق المنتدى، مشيرًا إلى أنها تخدم جميع الفئات من ممثلين ومخرجين ومنتجين محترفين وهواة، وتشكل منصة وطنية تجمع الخبراء والمبدعين لتبادل التجارب والخبرات.
من جانبه، قال فيصل عبدالله المهيدي إن صناعة الأفلام في السعودية تشهد تحولًا كبيرًا ومستقبلًا واعدًا، مؤكدًا أن المملكة دخلت هذا المجال بقوة واحترافية عالية.
وأضاف أن المنتدى أتاح له فرصة ثمينة للاطلاع على مراحل إنتاج وتصوير وإخراج الأعمال السينمائية، موضحًا أن هذه المراحل تمر بتحديات وجهود كبيرة من قِبل المخرجين والمصورين والممثلين حتى تصل للمشاهد بالصورة النهائية المتكاملة.
وأشار "المهيدي" إلى أن الإمكانيات التقنية والبنية التحتية لصناعة الأفلام والدراما باتت متوفرة بالكامل في السعودية، مما يجعل الشاب السعودي اليوم قادرًا على خوض هذا المجال دون الحاجة إلى السفر للخارج.