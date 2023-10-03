فرقة الأوركسترا والكورال السعودي تُشارك بمهرجان الموسيقى الخليجي في البحرين

وتستضيف مملكة البحرين مجموعة من الدول الخليجية والعربية في مهرجان الموسيقى والفنون الشعبية الخليجي الذي تنظمه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكلٍ دوري، ويتضمن المهرجان عروضاً فنية شعبية، وعروضاً موسيقية خاصة بدول مجلس التعاون، ويصاحبه ندوات فكرية وورش فنية تبحث في قضايا وظواهر الفن لدول المجلس؛ لتعزيز حضور الثقافة الخليجية بكافة قوالبها وأشكالها، والتي تشترك مع بعضها في كثيرٍ من تفاصيلها بحكم العلاقة الوطيدة التي تربط الشعوب الخليجية.