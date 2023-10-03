فرقة الأوركسترا والكورال السعودي تُشارك بمهرجان الموسيقى الخليجي في البحرين

تُمثل هيئةُ الموسيقى المملكةَ في مهرجان الموسيقى والفنون الشعبية الخليجي الذي يقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 1 إلى 13 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال إحياء فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي لحفلٍ موسيقي يوم الجمعة 6 أكتوبر على المسرح الوطني.
وتضم فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في هذه المشاركة 40 عازفاً موسيقياً، والذين يُقدمون مجموعة من المعزوفات الموسيقية المتنوعة من التراث السعودي، إضافةً إلى ميدلي غنائي لعددٍ من الأغاني لفنانين سعوديين، وآخر لمجموعة من الأغاني الوطنية، وغيرها من المعزوفات الموسيقية الجميلة.
وتستضيف مملكة البحرين مجموعة من الدول الخليجية والعربية في مهرجان الموسيقى والفنون الشعبية الخليجي الذي تنظمه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكلٍ دوري، ويتضمن المهرجان عروضاً فنية شعبية، وعروضاً موسيقية خاصة بدول مجلس التعاون، ويصاحبه ندوات فكرية وورش فنية تبحث في قضايا وظواهر الفن لدول المجلس؛ لتعزيز حضور الثقافة الخليجية بكافة قوالبها وأشكالها، والتي تشترك مع بعضها في كثيرٍ من تفاصيلها بحكم العلاقة الوطيدة التي تربط الشعوب الخليجية.
وتأتي مشاركة هيئة الموسيقى في هذا الحدث الخليجي البارز بهدف تثبيت مكانة المملكة على المستوى الإقليمي، وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين المجتمع المحلي والخليجي والعربي، إلى جانب ترسيخ العلاقات الخارجية الدولية بين المملكة والدول الأخرى عبر القطاع الثقافي، فضلاً عن الإسهام في نشر الموسيقى السعودية.
وتعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.