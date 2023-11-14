"فنون الطهي" تستعد لإطلاق "مهرجان الوليمة للطعام السعودي 3".. في نوفمبر الجاري

ويُقدِّم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في 13 منطقة رئيسية؛ تشمل منطقة تراث فن الطهي التي تعمل على تقديم الموروث الثقافي في فنون الطهي، وأخرى للأطفال والمزرعة التفاعلية التي تُنمِّي قدراتهم الحسيّة عبر أنشطة تعليمية متنوعة، وتعزيز معرفتهم عن طريق ممارسة أنشطة تعكس مفهوم المهرجان، والمبنية على تحضير الأطباق، وتأصيل تراث الطهي لدى الجيل الناشئ، إضافة إلى منطقة الأعمال التي تُعد بمثابة تجمع للمهتمين والمختصين في هذا الفن، ويتسنى فيه للحضور التعارف فيما بينهم، وإيجاد مختلف فرص العمل عبر عقد جلسات نقاشية يقودها شخصيات وشركات مختلفة من حول العالم؛ لخلق فرص وظيفية تدعم قطاع الطهي بالمملكة، إضافة إلى منطقة مخصصة لكبار الشخصيات التي تتميّز بخدمة الضيوف خلال زيارتهم للمهرجان.