"فنون العمارة" تستعد لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان التصميم السعودي 2023

وقالت المؤسس الرئيس التنفيذي لـشركة bouqu& مدير المهرجان بسمة بوظو: منذ أيامنا الأولى للأسبوع السعودي للتصميم، والآن المهرجان السعودي للتصميم؛ كان هدفنا دائمًا، توفير منصة تجمع المصممين والمواهب المحلية؛ لإيصال أصواتهم، والارتقاء بمحادثات التصميم في المنطقة، ومع تطور القطاع، لا بد للمهرجان أن يتطور أيضًا، ونحن في (&bouqu) نفكر دائمًا في الرؤى المستقبلية؛ حيث تتمثل مهمتنا هذا العام في إظهار كيف ينسجم التصميم مع المجتمع ذاته وتطوير فرص ذات مغزى لتوسع دور المهرجان من حدث سنوي إلى محفز ومسرع للنمو.