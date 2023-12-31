"أدبي جدة" ينظم الدورة الـ"20" لملتقى قراءة النص 6 فبراير المقبل

وأضاف "السلمي"، أن المُكرم قدم من خلال ذلك كله عطاءً متميزًا للوطن، والشيء الكثير للثقافة والأدب، فاستحق التكريم نظير ذلك، معتبرًا أن تكريمه واجب ودين وأقل ما يمكن أن يقدمه "أدبي جدة" لهذا الرمز الأدبي والوطني، اعترافًا بعطائه، ووفاء لصلته الوطيدة بأدبي جدة، فقد كانت صلة دائمة ومستمرة ومثمرة.