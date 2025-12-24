قصيدة الأم تحسمها.. "بندر بن نومان" إلى المرحلة المقبلة من "شاعر الراية"

حسمت الحلقة السادسة من برنامج "شاعر الراية"، ضمن المرحلة الثالثة، تأهل فرسانها خلال عرضها مساء الثلاثاء على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، إيذانًا بمرحلة جديدة يتنافس فيها خمسة شعراء في كل حلقة.
وشهدت الحلقة تأهل المتسابق الكويتي فهد منصور العازمي، القادم من الحلقة الماضية، بعد حصوله على 83.31% من تصويت الجمهور، فيما خطف الشاعر السعودي بندر بن نومان المطيري بطاقة التأهل وبطولة الحلقة، عقب نيله 78٪ من تقييم لجنة التحكيم، ليحصد بذلك 80% من إجمالي نسبة التصويت، مقابل 20٪ مخصصة للجمهور.
وتألق في الحلقة عدد من المتسابقين، حيث قدّم منصور العدواني قصيدة وجدانية امتزجت فيها ثقة الشاعر بخبرة الحياة، فيما اصطحب عبدالله الجهمي الجمهور برسالة عاطفية مؤثرة، بينما أشعل المتسابق الكويتي يوسف جزا الديحاني حماس الحضور بقصيدة جزلة في مديح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واستمرت الإثارة مع مواصلة فرسان الحلقة إبداعهم في نظم القصيد، إذ ألقى بندر بن نومان المطيري، بطل الحلقة، قصيدة مؤثرة عن والدته، حظيت بإجماع لجنة التحكيم على تفرّد الشاعر واحترافيته، في حين قدّم عبدالعزيز الرسلاني قصيدة ذات طابع إنساني لافت.
وينتظر الجمهور جوائز مالية يبلغ مجموعها 100 ألف ريال، مخصصة للمشاركة في فقرة «المشهد»، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 20 ألف ريال، فيما ينال أصحاب المراكز التسعة الأخرى 10 آلاف ريال لكل فائز، عبر هاشتاق #شاعر_الراية.
يُذكر أن برنامج «شاعر الراية» يُعرض عبر قناة السعودية ومنصة الأولى ومنصة «شاهد» وإذاعة الرياض، إضافة إلى تطبيق البرنامج.