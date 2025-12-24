قصيدة الأم تحسمها.. "بندر بن نومان" إلى المرحلة المقبلة من "شاعر الراية"

وشهدت الحلقة تأهل المتسابق الكويتي فهد منصور العازمي، القادم من الحلقة الماضية، بعد حصوله على 83.31% من تصويت الجمهور، فيما خطف الشاعر السعودي بندر بن نومان المطيري بطاقة التأهل وبطولة الحلقة، عقب نيله 78٪ من تقييم لجنة التحكيم، ليحصد بذلك 80% من إجمالي نسبة التصويت، مقابل 20٪ مخصصة للجمهور.