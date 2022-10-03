جلسة حوارية بمعرض الرياض للكتاب عن مخاطر الواقع الجديد لوسائل التواصل

وقالت عسيري: "نحن مجتمع كأي مجتمع آخر، فيه نبوغ الأفكار والاختلافات، ولكن لدينا قيمًا لا يمكن تجاوزها، ولا بد من وضع تصنيف واضح على جميع المحتويات، إضافة إلى نشر الوعي". موضحة أن هناك قنوات في كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي معنية باستقبال شكاوى المحتوى. داعية الأسرة خاصة والمجتمع إلى بث الوعي، ووجهت حديثها للجميع: "ساعدونا على الحفاظ على قيمنا؛ فالهيئة والمجتمع يتكاملان معًا".