"نادي المصدر الثقافي" بتبوك يستضيف الشاعر صالح الشادي في أمسية عن الأدب والإعلام والانتماء الوطني

نظّم "نادي المصدر الثقافي"، الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بمنطقة تبوك، أمسية ثقافية بعنوان "بين الأدب والإعلام والأغنية الوطنية"، استضاف خلالها الشاعر الدكتور صالح الشادي، وذلك في مركز الاحتفالات والمؤتمرات بأمانة تبوك، بحضور نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالأدب والثقافة.
وتناولت الأمسية العلاقة المتداخلة بين الأدب والإعلام والأغنية الوطنية، ودورها في تشكيل الوعي الجمعي وتعزيز الهوية الوطنية.
وقدّم الدكتور الشادي قراءات شعرية من قصائده الوطنية والوجدانية، جسّدت روح الانتماء والفخر بمنجزات الوطن، واستحضرت في مضامينها قيم العطاء والولاء، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في مختلف المجالات.
وأدار الأمسية الإعلامي ياسر الشمراني، الذي أتاح المجال لمداخلات عدد من الحضور، والتي تناولت تأثير الأدب في صياغة الخطاب الإعلامي، وأهمية الحفاظ على اللغة العربية كجسر تواصل بين الأدب والإعلام.