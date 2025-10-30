"نادي المصدر الثقافي" بتبوك يستضيف الشاعر صالح الشادي في أمسية عن الأدب والإعلام والانتماء الوطني

وقدّم الدكتور الشادي قراءات شعرية من قصائده الوطنية والوجدانية، جسّدت روح الانتماء والفخر بمنجزات الوطن، واستحضرت في مضامينها قيم العطاء والولاء، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في مختلف المجالات.