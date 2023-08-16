مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح أبوابه للانتساب المبكر للهواة

ودعا المهرجان المتقدمين للالتحاق به للتسجيل بتقديم طلب الانتساب عبر الرابط التالي tinyurl.com/3trhvvy9 قبل 18 سبتمبر؛ لاغتنام عروض التسجيل المبكر، والذي يتضمّن انتساب المهرجان لصناع الأفلام وانتساب السوق لمحترفي صناعة السينما وانتساب الإعلام الموجه للإعلاميين، واكتشافات الذي يستهدف المواهب الصاعدة من الطلاب والطالبات.