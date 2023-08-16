مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح أبوابه للانتساب المبكر للهواة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فتح أبوابه للانتساب المبكر للدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمام محبي عالم السينما تحت عنوان "كن جزءًا من مشهد ينبض بالإبداع".
ودعا المهرجان المتقدمين للالتحاق به للتسجيل بتقديم طلب الانتساب عبر الرابط التالي tinyurl.com/3trhvvy9 قبل 18 سبتمبر؛ لاغتنام عروض التسجيل المبكر، والذي يتضمّن انتساب المهرجان لصناع الأفلام وانتساب السوق لمحترفي صناعة السينما وانتساب الإعلام الموجه للإعلاميين، واكتشافات الذي يستهدف المواهب الصاعدة من الطلاب والطالبات.
وتتضمن برامج المهرجان: العروض الفنية، وبرنامج صناعة السينما، وورش عمل وحلقات نقاش، وعددًا من البرامج التفاعلية.