ACCIONA CULTURA تعزز من النمو المستدام للمدن عبر الثقافة والتراث

ومن بين المتحدثين الذين شاركوا في هذا الحدث: فرح أبو شليح، رئيس المتاحف في مؤسسة إثراء؛ ومنى العامر، الشريك الإداري في شركة حلول نقاء؛ ومارتا فرنانديز دي ألاركون، الأمين العام لغرفة التجارة الإسبانية في الإمارات العربية المتحدة؛ ونايفة رائد البراهيم، المؤسس المشارك لشركت Atrum Art؛ وكريستينا هيرنانديز بريتو، رئيسة قسم الفعاليات في ACCIONA Cultura. وتبادل المشاركون تجربتهم في مجالات مختلفة وأوضحوا كيف تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز المشهد الثقافي في البلاد.