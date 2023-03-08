"جبل صيدح" مَعلم تاريخي يحكي إبداع القدماء بمنطقة حمى الثقافية بنجران

ويتميز الجبل بأنه إرث تاريخي عريق ومَعلم سياحي بارز، يرتاده السياح من داخل المملكة وخارجها لمشاهدة الرسوم والنقوش التي رسمها ونقشها الإنسان على واجهات صخور الجبل، والأدوات الحجرية التي استخدمها في حفر رسومه ونقوشه الكتابية المتنوعة والغنية، التي تدل على فن وإبداع الإنسان في العصور القديمة.