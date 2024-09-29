"الغامدي" بـ"كتاب الرياض": كتابة السيرة الذاتية لا تقتصر على الناجحين وإنما تشمل الفاشلين

وبيّن أن السيرة الذاتية تختلف عن الأجناس الأدبية الأخرى في أنها تقدم فهماً عميقاً للحالة الإنسانية، ومن خلال نص السيرة الذاتية يستطيع الإنسان أن يكشف ما يموج به المجتمع حوله، كما أن السيرة الذاتية تركز على حياة كاتبها وتجاربه وأفكاره، وتختلف عن الأجناس الأخرى في عامل المصداقية، فكاتب السيرة الذاتية يكتب ما يراه حقيقة بالنسبة لموقفه للأحداث التي عايشها، كما أنه يكتب بطريقة غير موضوعية يؤثر فيها استدعاء المشاعر.