الذكاء الاصطناعي في الخط العربي".. ندوة سعودية في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024

وعرّج في حديثه على منصة (كليم)؛ وهي مشروع سعودي رائد يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال فنية بواسطة خطوط تتميز بالمرونة والقدرة على التشكل، حيث تتاح المنصة للجميع لاستخدامها والاستفادة منها، إلى جانب مشروع (الرسم بالكلمات)، وهو مشروع سعودي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال فنية بواسطة حروف الخط العربي، بشكل آلي ودون معرفة من المستخدم بخطوط الخط العربي، مشيدًا بجهود مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي الذي يسعى للحفاظ على هذا التراث، وتطويره بأحدث التقنيات؛ بصفته وسيلة تواصل عالمية عابرة للثقافات في مجال التراث والفنون والعمارة والتصميم.