بمشاركة ما يزيد على ألف دار نشر.. "الأدب والنشر" تُدشِّن "معرض جدة للكتاب"

وتُسجل مبادرةُ "عام الشعر العربي 2023" حضورَها في معرض جدة للكتاب عبر مواقع متعددة؛ حيث تُقام فيه فعاليتا "قال الشاعر"، و"قصائد مسموعة"؛ لتُلقيا بظلالِهِما على هذه المبادرة النوعيّة التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي، وتقترب من نهايتها بنهاية ديسمبر الجاري، والتي عملت على مدار العام من خلال أنشطتها وبرامجها المتنوعة على إحياء أحد أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية، وجعله حاضرًا في الحياة اليومية للثقافة السعودية والعربية.