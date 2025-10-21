ندوة الفنون في جامعة "سنترال ساينت مارتينز" تناقش الحراك الثقافي السعودي والإبداع في الشرق الأوسط

شهدت جامعة سنترال ساينت مارتينز البريطانية انعقاد ندوة متخصصة حول الفنون والثقافة في الشرق الأوسط، ناقشت التطور الثقافي في المملكة العربية السعودية وانعكاساته على المشهد الإقليمي، ضمن فعالية حملت عنوان “اتجاهات جديدة من الشرق الأوسط وآسيا”، نظّمتها الدكتورة غادة اليزيد الحارثي، المستشارة الثقافية والأستاذ المشارك في كلية الثقافة والابتكار بالجامعة.
وهدفت الندوة إلى تعزيز دور الفنون والثقافة والابتكار في تشكيل مستقبل الإبداع في الشرق الأوسط وآسيا، من خلال جلسات حوارية مكثفة استمرت ليوم كامل. واستعرضت الدكتورة الحارثي خلال مداخلتها جهود الحراك الثقافي في المملكة العربية السعودية، موضحة أن رؤية السعودية 2030 جعلت الإنسان محور التنمية الثقافية والابتكار، ما جعل التجربة السعودية نموذجًا عالميًا يحتذى به في ربط الشرق الأوسط وآسيا بالعالم.
وحظيت الندوة بحضور واسع ومشاركة نخبة من الخبراء والمبدعين الدوليين، الذين ناقشوا أثر الإبداع والابتكار في بناء المجتمعات الثقافية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، مؤكدين أهمية المؤسسات الثقافية في دعم المواهب الناشئة وتمكينها في مجالات الفنون والتقنية والإنتاج المعرفي.
وشارك في الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنانة السعودية لولوة الحمود، المؤسسة لمركز "إصدار" بالرياض، حيث عُرضت نماذج من أعمالها الفنية المتميزة، إلى جانب الشيخة مروة راشد الخليفة، رئيسة جمعية البحرين للفنون الجميلة، وأريانا خان رئيسة Frieze Connect، وسوزي سيكورسكي مديرة تطوير الأعمال في دار المزادات العالمية بونهامز ومؤسسة منصة MidEast Art، والدكتورة ميمي نغوين مؤسسة معرض Nguyen Wahed Gallery، وبيتر هاريجان من دار النشر البريطانية “مدينة”.
واتفق المتحدثون على أن المؤسسات الثقافية العالمية باتت تضطلع بدور محوري في بناء المبدعين وتوسيع التعاون الثقافي الدولي، مؤكدين أن التجربة السعودية في الثقافة والفنون تمثل أحد أنجح النماذج الحديثة في المنطقة.