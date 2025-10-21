ندوة الفنون في جامعة "سنترال ساينت مارتينز" تناقش الحراك الثقافي السعودي والإبداع في الشرق الأوسط

وشارك في الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنانة السعودية لولوة الحمود، المؤسسة لمركز "إصدار" بالرياض، حيث عُرضت نماذج من أعمالها الفنية المتميزة، إلى جانب الشيخة مروة راشد الخليفة، رئيسة جمعية البحرين للفنون الجميلة، وأريانا خان رئيسة Frieze Connect، وسوزي سيكورسكي مديرة تطوير الأعمال في دار المزادات العالمية بونهامز ومؤسسة منصة MidEast Art، والدكتورة ميمي نغوين مؤسسة معرض Nguyen Wahed Gallery، وبيتر هاريجان من دار النشر البريطانية “مدينة”.